Карьера начинается с резюме. Бухгалтерам расскажут, какие сейчас в моде требования к анкете

Вебинар состоится завтра в 12:00 мск.
Вы думаете в резюме главное выложить образование и накатать весь опыт?
Ошибаетесь, главное так его составить, чтобы резюме захотелось прочитать. То есть не мучиться от объема и тяжелых формулировок.
И оно должно сразу привлечь внимание работодателя: анкет на любую должность всегда много, а времени хватает только быстро пробежать глазами.
Секреты правильных резюме разберем завтра, приходите, узнаете:
- Что должно быть в резюме бухгалтера.
- Какие ошибки мешают выделиться из массы.
- Как написать сопроводительного письма, чтобы вас пригласили на собеседование.