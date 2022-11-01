Карьера начинается с резюме. Бухгалтерам расскажут, какие сейчас в моде требования к анкете

Вебинар состоится завтра в 12:00 мск.

Вы думаете в резюме главное выложить образование и накатать весь опыт?

Ошибаетесь, главное так его составить, чтобы резюме захотелось прочитать. То есть не мучиться от объема и тяжелых формулировок.

И оно должно сразу привлечь внимание работодателя: анкет на любую должность всегда много, а времени хватает только быстро пробежать глазами.

Секреты правильных резюме разберем завтра, приходите, узнаете: