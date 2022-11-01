Резюме бухгалтера

Карьера начинается с резюме. Бухгалтерам расскажут, какие сейчас в моде требования к анкете

Приходите на вебинар, вам расскажут, как найти подработку с помощью правильно составленного резюме.

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Вебинар состоится завтра в 12:00 мск.

Вы думаете в резюме главное выложить образование и накатать весь опыт?

Ошибаетесь, главное так его составить, чтобы резюме захотелось прочитать. То есть не мучиться от объема и тяжелых формулировок.

И оно должно сразу привлечь внимание работодателя: анкет на любую должность всегда много, а времени хватает только быстро пробежать глазами.

Секреты правильных резюме разберем завтра, приходите, узнаете:

  • Что должно быть в резюме бухгалтера.
  • Какие ошибки мешают выделиться из массы.
  • Как написать сопроводительного письма, чтобы вас пригласили на собеседование.
Смотрите не просмотрите. Каждый день!
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