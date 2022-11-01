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ФНС не выдает архивы фискальных данных. Это не ее забота

Предоставление пользователям ККТ архивов фискальных данных не входит в перечень функций ФНС.

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Об этом говорится в письме от 19.10.2022 № АБ-4-20/13964@.

Функции ФНС прописаны в постановлении Правительства от 30.09.2004 № 506.

ФНС занимается контролем и надзором:

  • за соблюдением законодательства о налогах и сборах;
  • за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в бюджет налогов, сборов и страховых взносов;
  • за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в бюджет иных обязательных платежей;
  • за производством и оборотом табачной продукции;
  • за применением ККТ.
  • выполняет валютный контроль.

Выдавать налогоплательщикам архивы фискальных данных налоговики не должны.

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