ФНС не выдает архивы фискальных данных. Это не ее забота

Об этом говорится в письме от 19.10.2022 № АБ-4-20/13964@.
Функции ФНС прописаны в постановлении Правительства от 30.09.2004 № 506.
ФНС занимается контролем и надзором:
- за соблюдением законодательства о налогах и сборах;
- за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в бюджет налогов, сборов и страховых взносов;
- за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в бюджет иных обязательных платежей;
- за производством и оборотом табачной продукции;
- за применением ККТ.
- выполняет валютный контроль.
Выдавать налогоплательщикам архивы фискальных данных налоговики не должны.