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Единовременное пособие при рождении ребенка неработающие теперь могут получить через Госуслуги

Неработающие родители или опекуны ребенка могут подать заявление на выплату дистанционно.

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Новый сервис уже заработал на Госуслугах.

Пособие на ребенка могут получить:

  • Родители
  • Опекуны
  • Усыновители
  • Приемные родители

Важное условие – получатель должен быть неработающим.

Размер пособия – 20 472,77 руб., подать заявление надо в первые шесть месяцев со дня рождения ребенка.

Чтобы получить выплату, нужно:

  1. Авторизоваться на Госуслугах
  2. Выбрать сервис «Единовременное пособие при рождении ребенка для неработающих»
  3. Подтвердить личные данные
  4. Указать данные свидетельства о рождении и СНИЛС ребенка
  5. Выбрать способ получения выплаты
  6. Отправить заявление.

Пособие можно получить на банковскую карту или через почтовое отделение.

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