Единовременное пособие при рождении ребенка неработающие теперь могут получить через Госуслуги

Новый сервис уже заработал на Госуслугах.
Пособие на ребенка могут получить:
- Родители
- Опекуны
- Усыновители
- Приемные родители
Важное условие – получатель должен быть неработающим.
Размер пособия – 20 472,77 руб., подать заявление надо в первые шесть месяцев со дня рождения ребенка.
Чтобы получить выплату, нужно:
- Авторизоваться на Госуслугах
- Выбрать сервис «Единовременное пособие при рождении ребенка для неработающих»
- Подтвердить личные данные
- Указать данные свидетельства о рождении и СНИЛС ребенка
- Выбрать способ получения выплаты
- Отправить заявление.
Пособие можно получить на банковскую карту или через почтовое отделение.