Санкции 2022

Больше половины компаний сообщили, что частичная мобилизация не изменила для них ничего. Итоги опроса

Однако больше половины компаний строят негативные прогнозы на будущие периоды.

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В октябре экономические показатели большинства компаний, которые прошли опрос от Российского союза промышленников и предпринимателей, оставались стабильными, сообщает «Ъ».

До 90% компаний заявили о том, что выручка, финансовое положение компании и сроки выполнения заказов почти не изменились.

Тем не менее больше половины компаний сходятся во мнении, что последствия частичной мобилизации еще не полностью проявили себя.

27% предприятий считает, что снизятся инвестиции.

19% компаний говорят об увеличении сроков выполнения заказов в будущем.

Некоторые предприятия ждут ухода с рынков конкурентов.

Пока уходят только иностранцы. Уже заявили о сворачивании деятельности Mercedes, Huawei и другие бренды.

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