Больше половины компаний сообщили, что частичная мобилизация не изменила для них ничего. Итоги опроса

В октябре экономические показатели большинства компаний, которые прошли опрос от Российского союза промышленников и предпринимателей, оставались стабильными, сообщает «Ъ».
До 90% компаний заявили о том, что выручка, финансовое положение компании и сроки выполнения заказов почти не изменились.
Тем не менее больше половины компаний сходятся во мнении, что последствия частичной мобилизации еще не полностью проявили себя.
27% предприятий считает, что снизятся инвестиции.
19% компаний говорят об увеличении сроков выполнения заказов в будущем.
Некоторые предприятия ждут ухода с рынков конкурентов.
Пока уходят только иностранцы. Уже заявили о сворачивании деятельности Mercedes, Huawei и другие бренды.