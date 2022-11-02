НДС

По капстроительству ОС можно сразу принимать на вычет НДС, не дожидаясь, когда объект будет достроен

Принимать на вычет НДС по работам можно в течение 3 лет со дня принятия их на учет и получения счета-фактуры. Если идет долгое строительство объекта (более 3 лет), не надо ждать, когда будет ввод в эксплуатацию, чтобы взять НДС на вычет.

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Такое разъяснение дает Минфин в письме от 28.09.2022 № 03-07-10/93709.

Компания строит здание гостиницы. Бухгалтер переживает, что право на вычет по НДС возникнет после завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию. Стройка продлиться более 5 лет, а право на налоговый вычет по НДС сохраняется в пределах 3 лет.

Но Минфин успокоил – не надо ждать ввода ОС.

НДС, предъявленный подрядными организациями при проведении ими капстроительства, принимается к вычету в течение 3 лет после принятия на учет работ по капстроительству независимо от момента ввода объекта строительства в эксплуатацию.

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