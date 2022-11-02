Система быстрых платежей

В 1С: УНФ и Розница 3.0 можно принимать оплату через СБП с помощью кассового QR-кода или NFC-метки

Предприниматели смогут быстрее оформлять продажу и экономить на эквайринге и кассовой ленте.

Версия для печати

В новых релизах 1С:УНФ 3.0.1.230 и 1С:Розница 3.0.1.230 добавили новые возможности оформить розничные продажи через СБП, сообщает «infostart.ru».

Нужно только создать QR-код, распечатать его и разместить в кассовой зоне.

Покупатель отсканирует его, и сумма покупки автоматически появится в банковском приложении.

Для оплаты с помощью NFC-метки нужно поднести к ней свой телефон.

QR-код будет единый, не придется формировать и печатать его для каждой покупки отдельно.

Пока прием оплаты по кассовому QR-коду можно подключить только через платежный агрегатор «Пэймастер».

В дальнейшем список банков увеличат.

Смотрите не просмотрите. Каждый день!
Вебинар начинается! 🔥 Must have 🔥 Эксклюзив Онлайн-курсы Повышение квалификации Бесплатные вебинары Мини-курсы

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Инвестиции

Кто зверствует на биржевом рынке: быки и медведи

Быки и медведи — что это за звери? За громкими названиями скрываются обычные участники биржевого рынка, которые работают по определенным стратегиям. Каждый из игроков выполняет установленные действия, что позволяет зарабатывать на повышении или понижении стоимости ценных бумаг и активов.

Кто зверствует на биржевом рынке: быки и медведи
Читать еще