В 1С: УНФ и Розница 3.0 можно принимать оплату через СБП с помощью кассового QR-кода или NFC-метки

В новых релизах 1С:УНФ 3.0.1.230 и 1С:Розница 3.0.1.230 добавили новые возможности оформить розничные продажи через СБП, сообщает «infostart.ru».
Нужно только создать QR-код, распечатать его и разместить в кассовой зоне.
Покупатель отсканирует его, и сумма покупки автоматически появится в банковском приложении.
Для оплаты с помощью NFC-метки нужно поднести к ней свой телефон.
QR-код будет единый, не придется формировать и печатать его для каждой покупки отдельно.
Пока прием оплаты по кассовому QR-коду можно подключить только через платежный агрегатор «Пэймастер».
В дальнейшем список банков увеличат.