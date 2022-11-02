ЭДО

СберКорус бесплатно подключит поставщиков и производителей к ЭДО с ритейлерами

Цифровая платформа СберКорус продает доступ к системе СФЕРА EDI на год за 1 руб.

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EDI-система электронного обмена данными – основная программа, которую используют торговые сети, напоминает пресс-служба Сбера.

Она нужна ритейлерам и их поставщикам, чтобы обмениваться электронными документами.

Работа в EDI позволяет полностью отказаться от таблиц Excel, все цены и заказы передаются по защищенному каналу связи.

Для компаний, которые впервые внедряют у себя EDI-обмен и оставят заявку на участие в проекте, сервис сделает спецпредложение: пакеты до 5 тыс. документов в СФЕРА EDI на год за 1 руб., 3 месяца бесплатного доступа к сервису 1С Адаптер. А также 6 месяцев бесплатный доступ к сервису проверки контрагентов.

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