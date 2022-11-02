На «Госуслуги» можно будет заходить по биометрии не раньше февраля 2023 года

Войти на портал через биометрию смогут только те пользователи, которые зарегистрировались в Единой биометрической системе, пишут РИА.

В Минцифры пояснили, что войти на портал через биометрию смогут только те пользователи, которые зарегистрировались в Единой биометрической системе. Сбор биометрических данных идет только с согласия людей.

Сейчас зарегистрироваться в ЕБС можно в банке, а в будущем и через МФЦ или мобильное приложение.

В Минцифры заверили, что никаких ограничений из-за нового формата верификации не будет.