Можно получить диплом главбуха, проучившись три месяца

Школа Главбуха на упрощенке собирает желающих на курс профессиональной переподготовки «Главный бухгалтер. Код В по профстандарту».
Обучение: с 7 ноября по 31 января в онлайн формате.
Основные разделы программы:
- Формирование информации в бухучете
- Оценка имущества
- Налоговый учет
- Налоговое и финансовое планирование
- Внутренний контроль
- Обобщение фактов хозяйственной жизни
- МСФО
- Практические задания на формирование бухгалтерского баланса
- Требования к Главному бухгалтеру по профстандарту
По итогам обучения вы получите Диплом главного бухгалтера.