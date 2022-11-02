Обучение для бухгалтеров

Можно получить диплом главбуха, проучившись три месяца

Пройти курс профпереподготовки можно всего за несколько месяцев. И можно не платить за обучение.

Версия для печати

Школа Главбуха на упрощенке собирает желающих на курс профессиональной переподготовки «Главный бухгалтер. Код В по профстандарту».

Обучение: с 7 ноября по 31 января в онлайн формате.

Основные разделы программы:

  • Формирование информации в бухучете
  • Оценка имущества
  • Налоговый учет
  • Налоговое и финансовое планирование
  • Внутренний контроль
  • Обобщение фактов хозяйственной жизни
  • МСФО
  • Практические задания на формирование бухгалтерского баланса
  • Требования к Главному бухгалтеру по профстандарту

По итогам обучения вы получите Диплом главного бухгалтера.

Смотрите не просмотрите. Каждый день!
Вебинар начинается! 🔥 Must have 🔥 Эксклюзив Онлайн-курсы Повышение квалификации Бесплатные вебинары Мини-курсы

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Инвестиции

Кто зверствует на биржевом рынке: быки и медведи

Быки и медведи — что это за звери? За громкими названиями скрываются обычные участники биржевого рынка, которые работают по определенным стратегиям. Каждый из игроков выполняет установленные действия, что позволяет зарабатывать на повышении или понижении стоимости ценных бумаг и активов.

Кто зверствует на биржевом рынке: быки и медведи
Читать еще