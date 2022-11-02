📖🔍Поставщик по госконтракту вернул переплату. Как сформировать сведения в ГИС ЕИС

Чтобы сформировать информацию о возврате подрядчиком или исполнителем переплаты по контракту необходимо:

Шаг 1. В карточке контракта на вкладке «Документы» нажать на гиперссылку «Сформировать информацию об исполнении (о расторжении) контракта».

Шаг 2. На отобразившейся странице на вкладке «Общая информация» в блоке «Тип документа» выбрать тип «Информация о возврате поставщиком (подрядчиком, исполнителем) переплаты по контракту».

Шаг 3. На вкладке «Возврат переплаты по контракту» необходимо заполнить требуемые поля и нажать на кнопку «Сохранить» – указанные сведения будут добавлены в таблицу «Информация о возврате переплаты по контракту».

Шаг 4. На вкладке «Документы», в блоке «Документы, являющиеся основанием для возврата заказчику излишне уплаченной суммы оплаты контракта», прикрепить необходимые документы.

Шаг 5. Разместить информацию.