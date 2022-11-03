Маркировка товаров

Маркировку алкоголя интегрируют с системой ЕГАИС

Система цифровой маркировки уже начала такую интеграцию в тестовом режиме.

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Участникам эксперимента по маркировке пива и слабоалкогольных напитков при регистрации в системе маркировке теперь не потребуется указывать место осуществления деятельности, пишет «New-retail».

Эти данные будут автоматически загружаться из ЕГАИС.

Также все отчеты, которые будут переданы в ЕГАИС, содержащие коды идентификации товара, автоматически поступят в систему маркировки.

Эксперимент по маркировке пива и слабоалкогольных напитков продлится до 28 февраля 2023 года.

На сегодня в эксперименте принимают участие 317 предприятий.

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