Маркировку алкоголя интегрируют с системой ЕГАИС

Участникам эксперимента по маркировке пива и слабоалкогольных напитков при регистрации в системе маркировке теперь не потребуется указывать место осуществления деятельности, пишет «New-retail».

Эти данные будут автоматически загружаться из ЕГАИС.

Также все отчеты, которые будут переданы в ЕГАИС, содержащие коды идентификации товара, автоматически поступят в систему маркировки.

Эксперимент по маркировке пива и слабоалкогольных напитков продлится до 28 февраля 2023 года.

На сегодня в эксперименте принимают участие 317 предприятий.