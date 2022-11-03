🆘 Бухгалтер просит совета: оборотки все в минусах, бывший главбух рисовала прибыль

Купили «1С:Предприятие 8». Сейчас решила загрузить банки, хочу провести все документы за 2022 год. Как быть?

Клич о помощи закинули в «Красный уголок бухгалтера».

Коллеги советуют, что по-хорошему надо восстанавливать учет.

«Если у клиента нет денег восстанавливать прошлые года, то есть эконом вариант – формируете за текущий год банковскую выписку. У Вас уже есть отстаток по счетам. Запрашиваете сверки у всех известных поставщиков из старой базы и формируете остатки расчетов по их данным, плюс документы доки за текущий год. По покупателям аналогично. Если есть товары и материалы, то, имея уже покупки и продажи за текущий год, проводите инвентаризацию. Расхождения в инвенте это начальные остатки на начало года. Возможно, еще какие-то счета задействованы. Их таким же методом делаете. По итогу остаток на нулевом счете загоняете на 84 счет».

При этом готовят, что 100% на правильные цифры выйти не получится.

Впрочем, есть фирмы, которые не надо трогать в прошлом.

«Ввели остатки по 00 счету или обработкой, и ведите свое. Раз уже влезли».