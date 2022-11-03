Ипотека

Банки предлагают ЦБ установить минимум для ипотечных ставок от застройщика

В 2022 году банки все активнее предлагают клиентам ипотеку от застройщика. Ставки по ней гораздо ниже рыночных.

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Застройщик компенсирует банку разницу между льготной и рыночной ставкой по ипотеке, все свои расходы он закладывает в стоимость недвижимости, пишет «РБК».

ЦБ предлагает несколько вариантов, которые будут ограничивать такую ипотеку:

  • макропруденциальные надбавки, которые затронут все ссуды с первоначальным взносом 10–20%;
  • выделение ипотеки от застройщиков с нерыночными ставками в отдельный класс кредитов и введение ограничений на их количество;
  • дополнительная надбавка к ставке резервирования по ипотеке «от застройщиков»;
  • включение сведений о переплате заемщика (по сути, комиссии, которую заплатит застройщик банку) в кредитный договор.

Так, ипотека от застройщика станет прозрачнее для клиентов.

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