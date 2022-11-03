Банки предлагают ЦБ установить минимум для ипотечных ставок от застройщика

Застройщик компенсирует банку разницу между льготной и рыночной ставкой по ипотеке, все свои расходы он закладывает в стоимость недвижимости, пишет «РБК».

ЦБ предлагает несколько вариантов, которые будут ограничивать такую ипотеку:

макропруденциальные надбавки, которые затронут все ссуды с первоначальным взносом 10–20%;

выделение ипотеки от застройщиков с нерыночными ставками в отдельный класс кредитов и введение ограничений на их количество;

дополнительная надбавка к ставке резервирования по ипотеке «от застройщиков»;

включение сведений о переплате заемщика (по сути, комиссии, которую заплатит застройщик банку) в кредитный договор.

Так, ипотека от застройщика станет прозрачнее для клиентов.