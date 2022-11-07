Страховая выплата при пожаре попадает под налог на прибыль

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 16.09.2022 № 03-03-06/1/89952.
По пп. 6 п. 2 ст. 265 НК РФ к внереализационным расходам относятся потери от:
- стихийных бедствий;
- пожаров;
- других чрезвычайных ситуаций.
Также учитываются затраты, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий стихийных бедствий или ЧС.
Потери от пожара отражаются в том отчетном периоде, в котором они документально подтверждены.
При этом по п. 3 ст. 250 НК РФ внереализационными доходами признаются доходы в виде сумм возмещения убытков или ущерба.
К числу таких доходов относится страховое возмещение, поясняет Минфин.
То есть, будет расход от пожара и доход от страховки.