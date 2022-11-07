Налог на прибыль

Страховая выплата при пожаре попадает под налог на прибыль

Если имущество компании погибло при пожаре – это расход. Страховая выплата за этот ущерб – доход.

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Такое разъяснение дает Минфин в письме от 16.09.2022 № 03-03-06/1/89952.

По пп. 6 п. 2 ст. 265 НК РФ к внереализационным расходам относятся потери от:

  • стихийных бедствий;
  • пожаров;
  • других чрезвычайных ситуаций.

Также учитываются затраты, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий стихийных бедствий или ЧС.

Потери от пожара отражаются в том отчетном периоде, в котором они документально подтверждены.

При этом по п. 3 ст. 250 НК РФ внереализационными доходами признаются доходы в виде сумм возмещения убытков или ущерба.

К числу таких доходов относится страховое возмещение, поясняет Минфин.

То есть, будет расход от пожара и доход от страховки.

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