Время службы по призыву включили в стаж для досрочного выхода на пенсию

Вступил в силу закон, по которому период службы по призыву включается в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию – Федеральный закон от 04.11.2022 № 419-ФЗ.

Он требует, чтобы «периоды участия в спецоперации в период прохождения военной службы, в период пребывания в добровольческом формировании» засчитывали в страховой стаж в двойном размере.

Как пояснила зампред комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова, эта норма устраняет неравенство в пенсионных правах между служившими по призыву и теми, кто не служил и «имел возможность вместо прохождения военной службы заниматься трудовой деятельностью», пишет ТАСС.