Время службы по призыву включили в стаж для досрочного выхода на пенсию

период службы по призыву включается в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию –
Он требует, чтобы «периоды участия в спецоперации в период прохождения военной службы, в период пребывания в добровольческом формировании» засчитывали в страховой стаж в двойном размере.
Как пояснила зампред комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова, эта норма устраняет неравенство в пенсионных правах между служившими по призыву и теми, кто не служил и «имел возможность вместо прохождения военной службы заниматься трудовой деятельностью», пишет ТАСС.
При определении размеров пенсии индивидуальный пенсионный коэффициент также удваивается.