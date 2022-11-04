Пенсии

Время службы по призыву включили в стаж для досрочного выхода на пенсию

Периоды участия в специальной военной операции будут засчитываться в страховой стаж для назначения страховой пенсии в двойном размере.

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Вступил в силу закон, по которому период службы по призыву включается в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию – Федеральный закон от 04.11.2022 № 419-ФЗ.

Он требует, чтобы «периоды участия в спецоперации в период прохождения военной службы, в период пребывания в добровольческом формировании» засчитывали в страховой стаж в двойном размере.

Как пояснила зампред комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова, эта норма устраняет неравенство в пенсионных правах между служившими по призыву и теми, кто не служил и «имел возможность вместо прохождения военной службы заниматься трудовой деятельностью», пишет ТАСС.

При определении размеров пенсии индивидуальный пенсионный коэффициент также удваивается.

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