С денежных поступлений, которые идут на покрытие расходов, самозанятые тоже платят НПД

Подборка лучших вакансий
1. Бухгалтер на производственный участок в ООО ДОЛОМИТ
от 20 000 ₽ до 40 000 ₽, Лабинск, полная занятость
2. Бухгалтер по учету расчетов с поставщиками и подрядчиками в ООО «Русский Транзит»
от 40 000 ₽ до 60 000 ₽, Новороссийск, полная занятость
3. Бухгалтер в ООО «Безопасный водитель»
от 40 000 ₽ до 60 000 ₽, Москва, полная занятость
4. Бухгалтер на первичную документацию в LYRA
от 40 000 ₽ до 60 000 ₽, Москва, полная занятость
5. Казначей в S4
Воронеж, полная занятость
6. Бухгалтер-казначей в АО ВЭД Агент
от 40 000 ₽ до 60 000 ₽, Новосибирск, полная занятость
7. Главный бухгалтер в ООО «Савитур»
от 20 000 ₽ до 40 000 ₽, Красноярск, частичная занятость
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