Самозанятые

С денежных поступлений, которые идут на покрытие расходов, самозанятые тоже платят НПД

Налоговая база по НПД – это доход от реализации (выручка). Без учета расходов.

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В рамках НПД при определении налоговой базы учитывается вся сумма полученного дохода, включая доходы, направленные на покрытие расходов.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 11.10.2022 № 03-11-11/98003.

Ранее аналогичные разъяснения Минфин давал в письме от 05.10.2022 № 03-11-11/96246.

Расходы, понесенные самозанятыми, при определении налогооблагаемой базы по НПД не учитываются.

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