Букмекерам увеличат отчисления от азартных игр. Эти деньги идут на развитие спорта

А с 2030 года с квартальной выручки букмекеров планируют снимать 2%.

Поступления отправят на развитие профессионального, детско-юношеского и массового спорта. Сейчас на детско-юношеский и массовый спорт направляется 30 % от общего объема целевых отчислений от азартных игр (при этом на детско-юношеский спорт – не менее 20 %). А на развитие профессионального спорта – 70 % от общего объема отчислений.

Если проект поддержат, изменится принцип распределения средств от азартных игр. В частности, авторы поправок говорят, что надо прямо разрешить спортивным федерациям тратить полученные средства на зарплату работнику административно-хозяйственного блока, коммуналку в местах соревнований, покупку нематериальных активов.

Букмекеры отчисляют от азартных игр на развитие спорта с 2021 года. За IV квартал прошлого года детско-юношеский и профессиональный спорт получил от таких компаний почти 3,5 млрд рублей, а в этом году за два квартала – 6 млрд.