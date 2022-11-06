Налоговые агенты по налогу на прибыль

Букмекерам увеличат отчисления от азартных игр. Эти деньги идут на развитие спорта

Госдума рассмотрит законопроект о целевых отчислений от азартных игр на развитие спорта. Так, в 2023–2024 годах их размер может составить 1,5 % от квартальной выручки, в 2025–2027 годах – 1,7 %, в 2028–2029 годах – 1,8 %.

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А с 2030 года с квартальной выручки букмекеров планируют снимать 2%.

Поступления отправят на развитие профессионального, детско-юношеского и массового спорта. Сейчас на детско-юношеский и массовый спорт направляется 30 % от общего объема целевых отчислений от азартных игр (при этом на детско-юношеский спорт – не менее 20 %). А на развитие профессионального спорта – 70 % от общего объема отчислений.

Если проект поддержат, изменится принцип распределения средств от азартных игр. В частности, авторы поправок говорят, что надо прямо разрешить спортивным федерациям тратить полученные средства на зарплату работнику административно-хозяйственного блока, коммуналку в местах соревнований, покупку нематериальных активов.

Букмекеры отчисляют от азартных игр на развитие спорта с 2021 года. За IV квартал прошлого года детско-юношеский и профессиональный спорт получил от таких компаний почти 3,5 млрд рублей, а в этом году за два квартала – 6 млрд.

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Получатели мер господдержки не будут платить налог на прибыль с бесплатных услуг по федеральным проектам

При реализации федеральных проектов компании, получающие безвозмездно услуги, работы, имущественные права не будут платить с них налог на прибыль. Расширят перечень необлагаемых доходов, которые перечислены в статье 251 НК РФ.

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