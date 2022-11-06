Российская альтернатива Zoom появилась на рынке. На экран можно вывести 300 докладчиков

Российская компания «Хайтэк» выпустила на рынок аналог Zoom, который разрабатывали с 2016 года, пишет CNews.

Платформа является исключительно российской разработкой, включена включен в реестр отечественного ПО Минцифры. Вся серверная инфраструктура защищена и находится на территории России.

Платформа поставляется в виде сервиса по подписке, а также в формате «частного облака». Средняя стоимость подписки за 12 месяцев начинается от 30 тыс. руб. и до нескольких миллионов в зависимости от числа лицензий. Стоимость сервиса как облака варьируется от 3 до 40 млн руб. в год.

На платформе можно проводить совещания и обучение. Можно включить демонстрацию документов и рабочего стола, опросы, работы в группах, обмен файлами и пр. Из дополнительный возможностей – протоколирование мероприятий и синхронный перевод.

Одно из отличий российской платформы от Zoom: встроен мессенджер для внутренних коммуникаций между зарегистрированными пользователями.

«Вкурсе» позволяет выводить на экран более 300 активных видео-докладчиков, проводить крупные мероприятия на 10 тыс. участников.

Платформа доступна на любых ОС (Windows, MacOS, семейства Linux) и мобильных устройствах (Android/iOS/"Аврора«), а также имеет десктопный клиент. Сервис работает и на всех популярных браузерах, включая Chrome, Firefox, Safari, «Яндекс» и пр.