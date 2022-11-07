Имущественный вычет

Имущественный вычет по НДФЛ можно заявить как при покупке, так и при продаже жилья

В подпункте 3 пункта 3 статьи 220 НК прописан список расходов, которые включают в состав фактических при покупке и строительстве дома в целях имущественного вычета. Этот список применяют как при покупке дома, так и при его продаже.

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Об этом сообщает ФНС в письме от 27.10.2022 № БС-3-11/11850@.

Речь идет о таких расходах:

  • на разработку проектной и сметной документации;
  • на покупку строительных и отделочных материалов;
  • на покупку жилого дома, в том числе не оконченного строительством;
  • на работы или услуги по строительству (достройке жилого дома, не оконченного строительством) и отделке;
  • на подключение к сетям электро-, водо- и газоснабжения и канализации или создание автономных источников электро-, водо- и газоснабжения и канализации.

Эти нормы действуют в целях предоставления имущественных вычетов по НДФЛ:

  • при продаже недвижимости (подпункт 3 пункта 1 статьи 220 НК РФ);
  • при приобретении объекта недвижимости (подпункт 2 пункта 2 статьи 220 НК РФ).

То есть фактические расходы на строительство или покупку жилья учитывают в составе вычета и при покупке, и при продаже.

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