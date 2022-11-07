Имущественный вычет по НДФЛ можно заявить как при покупке, так и при продаже жилья

Об этом сообщает ФНС в письме от 27.10.2022 № БС-3-11/11850@.
Речь идет о таких расходах:
- на разработку проектной и сметной документации;
- на покупку строительных и отделочных материалов;
- на покупку жилого дома, в том числе не оконченного строительством;
- на работы или услуги по строительству (достройке жилого дома, не оконченного строительством) и отделке;
- на подключение к сетям электро-, водо- и газоснабжения и канализации или создание автономных источников электро-, водо- и газоснабжения и канализации.
Эти нормы действуют в целях предоставления имущественных вычетов по НДФЛ:
- при продаже недвижимости (подпункт 3 пункта 1 статьи 220 НК РФ);
- при приобретении объекта недвижимости (подпункт 2 пункта 2 статьи 220 НК РФ).
То есть фактические расходы на строительство или покупку жилья учитывают в составе вычета и при покупке, и при продаже.