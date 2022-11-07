Работодатель должен оплачивать в двойном размере все праздничные дни, а не только те, что он считает важными

В такой ситуации разбирался Роструд.

В аптеке сотрудники работают по графику и рассчитывают, что за праздничные дни им будут платить больше. Им платят больше, но только за такие дни: 1 января, 7 января, 8 марта, 23 февраля.

То есть, по мнению работодателя, только эти 4 дня в году – важные праздники, за работу в которые надо платить вдвойне. Остальные праздники он таковыми не считает.

Роструд пояснил, что работодатель не прав.

Список праздничных дней зафиксирован в статье 112 ТК РФ.

Официальными праздничными днями в РФ являются: