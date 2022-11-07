Работодатель должен оплачивать в двойном размере все праздничные дни, а не только те, что он считает важными

В такой ситуации разбирался Роструд.
В аптеке сотрудники работают по графику и рассчитывают, что за праздничные дни им будут платить больше. Им платят больше, но только за такие дни: 1 января, 7 января, 8 марта, 23 февраля.
То есть, по мнению работодателя, только эти 4 дня в году – важные праздники, за работу в которые надо платить вдвойне. Остальные праздники он таковыми не считает.
Роструд пояснил, что работодатель не прав.
Список праздничных дней зафиксирован в статье 112 ТК РФ.
Официальными праздничными днями в РФ являются:
- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы;
- 7 января – Рождество Христово;
- 23 февраля – День защитника Отечества;
- 8 марта – Международный женский день;
- 1 мая – Праздник Весны и Труда;
- 9 мая – День Победы;
- 12 июня – День России;
- 4 ноября – День народного единства.