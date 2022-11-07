Трудовое право

Работодатель должен оплачивать в двойном размере все праздничные дни, а не только те, что он считает важными

Если сотрудники по графику работают в праздничные дни, это время надо оплачивать в двойном размере. Если ваш работодатель считает, что 4 ноября – это никакой не праздник, он не прав.

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В такой ситуации разбирался Роструд.

В аптеке сотрудники работают по графику и рассчитывают, что за праздничные дни им будут платить больше. Им платят больше, но только за такие дни: 1 января, 7 января, 8 марта, 23 февраля.

То есть, по мнению работодателя, только эти 4 дня в году – важные праздники, за работу в которые надо платить вдвойне. Остальные праздники он таковыми не считает.

Роструд пояснил, что работодатель не прав.

Список праздничных дней зафиксирован в статье 112 ТК РФ.

Официальными праздничными днями в РФ являются:

  • 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы;
  • 7 января – Рождество Христово;
  • 23 февраля – День защитника Отечества;
  • 8 марта – Международный женский день;
  • 1 мая – Праздник Весны и Труда;
  • 9 мая – День Победы;
  • 12 июня – День России;
  • 4 ноября – День народного единства.
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