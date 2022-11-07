Минцифры хочет застраховать риски утечки персональных данных

Сейчас ведомство изучает варианты механизма возмещения вреда субъектам персональных данных от утечек, пишет «Ъ».

Речь идет о поправках к КоАП, по которым компания, допустившая утечку информации, может быть оштрафована на 1% от годового оборота.

Размер штрафа может увеличиться до 3%, если компания попытается скрыть проблему.

Одним из вариантов возмещения ущерба может стать страхование операторов данных.

Станет ли киберстрахование обязательным, в Минцифры не пояснили.

Сейчас в России услуги киберстрахования оказывают «АльфаСтрахование», «Согаз» и «СберСтрахование».

Спрос на киберстрахование вырос уже более чем на 20%.