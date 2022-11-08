Бюджетный учет

Формы бюджетной отчетности изменятся

Минфин подготовил изменения в формы отчетности для бюджетных организаций.

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Минфин подготовил поправки в правила составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов.

Ведомство планирует установить особенности составления и представления бюджетной отчетности по состоянию на 1 января 2023 года. В частности, они предусмотрены для:

  • Справок по консолидируемым расчетам (ф. 0503125);
  • раздела 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности» Пояснительной записки (ф. 0503160).
Также в новой редакции приказа есть:

  • Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 0503110);
  • Отчет о казначейском обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы РФ (ф. 0503156);
  • Консолидированный отчет о казначейском обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы РФ (ф. 0503157);
  • Отчет о казначейском обслуживании операций со средствами бюджетных, автономных учреждений, участников казначейского сопровождения и получателей средств из бюджета (ф. 0503158);
  • Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169);
  • Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173);
  • Баланс исполнения консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ф. 0503320);
  • Консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503321);
  • Сведения об изменении остатков валюты баланса консолидированного бюджета (ф. 0503373).
Новые правила будут работать для бюджетной отчетности за 2022 год.

Актуальная иструкция с правилами составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов утверждена приказом Минфина от 28.12.2010 № 191н.

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