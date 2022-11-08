Формы бюджетной отчетности изменятся

Минфин подготовил поправки в правила составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов.

Ведомство планирует установить особенности составления и представления бюджетной отчетности по состоянию на 1 января 2023 года. В частности, они предусмотрены для:

Справок по консолидируемым расчетам (ф. 0503125);

раздела 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности» Пояснительной записки (ф. 0503160).

Также в новой редакции приказа есть:

Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 0503110);

Отчет о казначейском обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы РФ (ф. 0503156);

Консолидированный отчет о казначейском обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы РФ (ф. 0503157);

Отчет о казначейском обслуживании операций со средствами бюджетных, автономных учреждений, участников казначейского сопровождения и получателей средств из бюджета (ф. 0503158);

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169);

Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173);

Баланс исполнения консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ф. 0503320);

Консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503321);

Сведения об изменении остатков валюты баланса консолидированного бюджета (ф. 0503373).

Новые правила будут работать для бюджетной отчетности за 2022 год.

Актуальная иструкция с правилами составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов утверждена приказом Минфина от 28.12.2010 № 191н.