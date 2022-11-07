На пунктах выдачи СДЕК бизнес сможет размещать свою рекламу
Ее уже протестировали «Тинькофф», Tele2, «Яндекс Бизнес» и «Дом.ру».
Ее уже протестировали «Тинькофф», Tele2, «Яндекс Бизнес» и «Дом.ру».
МВД со временем может прекратить заводить уголовные дела по экономическим конфликтам. Бизнес должен самостоятельно в судах решать, кто виноват и какие будут последствия.
Ее уже протестировали «Тинькофф», Tele2, «Яндекс Бизнес» и «Дом.ру».
Доведу до вас выдержку из указа Петра I о создании налоговой службы, а потом объясню, к чему я это все. Так вот, о чем она гласит: «Создать службу наиподлейшую, людей брать наинаглейших, жалования им не платить, ибо сия волчья стая сама себя прокормит». Сама себя прокормит?
Банк России направил профучастникам рынка ценных бумаг официальный совет поддержать мобилизованных клиентов.
Потому что там еще активно используют наличные деньги, а платежную инфраструктуру еще предстоит развивать.
Департамент предпринимательства Москвы предлагает физлицам и юрлицам арендовать и покупать помещения для бизнеса через сервис подбора.
Депутаты Госдумы предложили обязать устанавливать устройства проверки цен по штрихкодам в торговых залах.
Чтобы товары доставили к Новому году, заказывать их надо уже сейчас. Это советуют все логистические компании.
Большинство компаний не стали отказываться от добровольного медицинского страхования сотрудников. В январе-октябре этого года доля тех, кто решил продлить договоры ДМС, увеличилась на 2 % по сравнению с прошлогодними показателями.
Будут новые правила уплаты налогов, новые сроки для налогов и деклараций, новые формы отчетов.