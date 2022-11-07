Бухгалтер просит совета: директор хочет бросить очередную компанию на ОСНО

«На сколько сложен процесс ликвидации на ОСНО? Директор хочет просто бросить компанию, как до этого делал много раз, но мне не кажется эта идея такой уж хорошей...».

Вопрос задала ваша коллега в «Красном уголке бухгалтера».

Бросать компанию и открывать новую на того же учредителя – не самое полезное для бизнеса. К примеру, бухгалтер пишет:

«Крупные компании в настоящее время часто отказываются работать с поставщиками с подобной историей. Мы в этом году честно ликвидировали компанию, которая работала по импорту. Но перед ликвидацией три года честно платили зп директору, налоги с зп директора и содержание расчетного счета, сдавали все отчеты. При ликвидации вопросов от ФНС не было».

Был совет перевести на УСН доходы – как раз конец года. Но коллега добавляет: «Пусть повесит года три – сейчас можете своих покупателей на встречки всех вывести по НДС – в зависимости от оборотов, конечно».

При переводе тоже налоги нужно платить. А так же не забыть восстановить НДС.

Люди с опытом ликвидации обращают внимание, что придется разобраться с декларациями и с кредиторской/дебиторской задолженностью, свериться по налогам, сдать итоговый нулевой баланс. На практике, это занимает минимум четыре месяца. И в целом, бывают сложности. Возьмите в помощь курс от «Клерка».