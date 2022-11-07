Ликвидация бизнеса

Бухгалтер просит совета: директор хочет бросить очередную компанию на ОСНО

Можно ли в современных условиях бросить компанию без официальной ликвидации? Этот вопрос обсуждали сегодня в бухгалтерском чате.

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«На сколько сложен процесс ликвидации на ОСНО? Директор хочет просто бросить компанию, как до этого делал много раз, но мне не кажется эта идея такой уж хорошей...».

Вопрос задала ваша коллега в «Красном уголке бухгалтера».

Бросать компанию и открывать новую на того же учредителя – не самое полезное для бизнеса. К примеру, бухгалтер пишет:

«Крупные компании в настоящее время часто отказываются работать с поставщиками с подобной историей. Мы в этом году честно ликвидировали компанию, которая работала по импорту. Но перед ликвидацией три года честно платили зп директору, налоги с зп директора и содержание расчетного счета, сдавали все отчеты. При ликвидации вопросов от ФНС не было».

Был совет перевести на УСН доходы – как раз конец года. Но коллега добавляет: «Пусть повесит года три – сейчас можете своих покупателей на встречки всех вывести по НДС – в зависимости от оборотов, конечно».

При переводе тоже налоги нужно платить. А так же не забыть восстановить НДС.

Люди с опытом ликвидации обращают внимание, что придется разобраться с декларациями и с кредиторской/дебиторской задолженностью, свериться по налогам, сдать итоговый нулевой баланс. На практике, это занимает минимум четыре месяца. И в целом, бывают сложности. Возьмите в помощь курс от «Клерка».

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