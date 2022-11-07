Если работодатели и сохранили ДМС в соцпакете, то чаще всего выбирали урезанные программы

Однако доля тех, кто переоформил программы на более экономичные, то есть с применением франшизы, возросла на 15 %. Об этом сообщил руководитель направления развития страховых продуктов и лояльности клиентов страховой компании «Согласие» Дмитрий Суровцев.

Сейчас работодатели не готовы существенно увеличивать ранее заложенные бюджеты, а часть организаций вынуждены прибегнуть к оформлению самых экономных программ – например, телемедицина или только экстренная медпомощь.

Рост среднего чека в ДМС фиксируется на уровне 10-15 %. Особенно подорожали услуги стоматологов – на 10-30 % в годовом выражении, при общей прогнозируемой инфляции в России по итогам 2022 г. – 12 %. Причиной тому стал существенный рост цен на импортные материалы и оборудование.

По словам эксперта, клиники вынуждены реагировать на изменения: увеличивать траты за поставку материалов, сервисное обслуживание оборудования, повышать зарплату медицинским работникам. Эта тенденция относится и к обслуживанию пациентов в условиях стационаров, отражается на стоимости медицинских услуг.