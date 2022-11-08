Убыток присоединенной фирмы может учесть правопреемник, если реорганизация не была фиктивной

Фирма-правопреемник может уменьшать налоговую базу на сумму убытков, полученных реорганизуемыми организациями до момента реорганизации.

При этом в статье 283 НК не прописаны особенности учета убытков при реорганизации. То есть, уменьшение идет в общем порядке.

Но если налоговики в ходе проверки обнаружат, что основной целью реорганизации было именно уменьшение налоговой базы на убытки реорганизуемых компаний, то применять норму об уменьшении своей прибыли на чужие убытки нельзя.

Такое предостережение содержится в письме Минфина от 18.10.2022 № 03-03-06/1/100736.