НДФЛ

📱 Услуги связи для волонтеров освободили от НДФЛ

Расширили перечень доходов, полученных добровольцами (волонтерами), с которых не надо платить НДФЛ.

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Законопроект с поправкой в статью 217 НК РФ сегодня приняла Госдума.

Речь идет об услугах связи.

Оплата услуг связи волонтеров не будет облагаться НДФЛ с 2023 года.

Таким образом, с 2023 года на основании п. 3.1 ст.217 НК РФ не облагается НДФЛ возмещение волонтерам:

  • на форменную и специальную одежду;
  • на оборудование;
  • на СИЗ;
  • на аренду помещения;
  • на проезд к месту волонтерской деятельности и обратно;
  • на питание;
  • на страховые взносы по ДМС либо на страхование жизни или здоровья;
  • на услуги связи.
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