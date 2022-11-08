📱 Услуги связи для волонтеров освободили от НДФЛ

Законопроект с поправкой в статью 217 НК РФ сегодня приняла Госдума.
Речь идет об услугах связи.
Оплата услуг связи волонтеров не будет облагаться НДФЛ с 2023 года.
Таким образом, с 2023 года на основании п. 3.1 ст.217 НК РФ не облагается НДФЛ возмещение волонтерам:
- на форменную и специальную одежду;
- на оборудование;
- на СИЗ;
- на аренду помещения;
- на проезд к месту волонтерской деятельности и обратно;
- на питание;
- на страховые взносы по ДМС либо на страхование жизни или здоровья;
- на услуги связи.