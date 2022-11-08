⚡ Объявили порядок выплат мобилизованным гражданам: суммы, даты, НДФЛ

В этом месяце выплату получат досрочно – 8 ноября. Сумма выплат будет зависеть от звания, пишет «Ъ».

Минимальная сумма – 195 тыс. руб., положена всем, в том числе рядовым.

Командир взвода получит 225 тыс. руб., а командир батальона – около 243 тыс.руб.

Социальная выплата в размере 158 тыс. руб. не облагается подоходным налогом в 13%.

Размер суммы, с которой будет удерживаться налог, тоже зависит от звания – у рядового в должности мотострелка – 37 тыс. руб., а у командира взвода в звании лейтенанта – около 68 тыс. руб.

Полный размер выплат полагается мобилизованным, которые прослужили с 1 по 31 октября.

В ноябре Президент подписал указ о суммах единовременных выплат мобилизованным.