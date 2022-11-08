На Wildberries можно будет искать оригинальную продукцию с отметкой Росаккредитации

Wildberries будет проверять товары на своей площадке через сервис Росаккредитации и помечать их специальным знаком, сообщают «РИА Новости».

Проверка будет проходить в автоматическом режиме, после чего в карточке товара появится отметка «подтвержден сертификат/декларация».

В первую очередь проверят продукты питания, детские товары, косметику и одежду.

Для начала процедуры верификации, предпринимателям необходимо в карточках товара внести информацию о наличии и сроке действия сертификата или декларации о соответствии.

До конца года система сможет проверить 25 млн товаров.