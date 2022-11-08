«Яндекс Go» ввел тариф для поездок между городами. По дороге можно остановиться бесплатно

С 8 ноября в «Яндекс Go» стал доступен тариф «Межгород», сообщают «VC.ru».

Пока он доступен по направлениям Ростов-на-Дону – Шахты, Уфа – Стерлитамак, Анапа – Новороссийск, Уссурийск – Владивосток.

Пассажиры могут заказать машину к конкретному времени.

На такие поездки будут назначаться водители только с высоким рейтингом.

Яндекс обещает, что поездка по тарифу «Межгород» обойдется дешевле, чем «Эконом».

К тому же в тариф включено бесплатное ожидание для остановок по дороге – 10 минут.

Алгоритмы будут искать для водителя обратный заказ сразу после окончания поездки.