Бухгалтер просит совета: как аннулировать уведомление о переходе на УСН

Можно ли отозвать уведомление о переходе на упрощенку, спрашивает коллега в «Красном уголке бухгалтера».

Можно – отвечают автору. Только нужно отправить уведомление об отказе до 15 января 2023 года.

Не все с этим согласы: «Уведомление об отказе в январе не отменяет восстановление НДС в 4 квартале».

Был еще совет списать: раз документов на продажу нет, выручка прошла мимо, то использовать версию брака или порчи. Впрочем, у налоговой будут вопросы.

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