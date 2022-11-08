«Лаборатория Касперского» остановит работу своего VPN приложения в России

Платная версия будет доступна до конца подписки, сообщают «CNews».
В других странах приложение будет работать по-прежнему.
Еще раз напомним, что Минцифры не запрещает, но и не одобряет использование VPN-сервисов.
Kaspersky Secure Connection перестанет работать 15 ноября.
Платная версия будет доступна до конца подписки, сообщают «CNews».
В других странах приложение будет работать по-прежнему.
Еще раз напомним, что Минцифры не запрещает, но и не одобряет использование VPN-сервисов.
Физлиц будут штрафовать в размере до 100 тыс. руб., должностных лиц – до 200 тыс. руб., а юрлиц – до 1 млн руб.
В Госдуме приняли закон о статусе учебно-производственных комплексов.
Водитель будет ждать клиента 10 минут. Пока доступно только четыре направления движения.
Резиденты ТОР на Дальнем Востоке и резиденты порта Владивосток (СПВ) 10 лет платят взносы по пониженному тарифу 7,6%. Отсчет этих 10 лет идет со дня получения статуса резидента, даже если в этой льготе у них пока нет нужды. Это исправят.
С 8 ноября банк запускает исходящие SWIFT переводы для физических лиц в юанях и тенге во все банки Китая и Казахстана.
«Индекс кофе с бутербродом» оценит стоимость завтрака для среднестатистического россиянина.
Компания будет пополнять единый счет каждый раз, когда подходит время уплаты налогов. Все отчеты нужно будет сдавать до 25-го числа, а платить налоги по ЕНП – до 28-го числа. Указывать в платежке предстоит всего два реквизита.
Те же, кто планирует выплатить премии, сообщили, что ее размер будет зависеть от показателей конкретного сотрудника.
Сотрудничество с самозанятыми исполнителями позволяет бизнесу гибко планировать задачи и ресурсы, оптимизировать процессы и затраты. Но необходимо придерживаться определенных правил, чтобы такое сотрудничество было безопасным и выгодным для всех участников.
Бухгалтеры переживают, как быть с электронными подписями директоров. Ведь все выданные в удостоверяющих центрах подписи по закону перестанут действовать с 1 января. Получается, надо оформлять новую?