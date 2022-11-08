Интернет и IT

«Лаборатория Касперского» остановит работу своего VPN приложения в России

Kaspersky Secure Connection перестанет работать 15 ноября.

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Платная версия будет доступна до конца подписки, сообщают «CNews».

В других странах приложение будет работать по-прежнему.

Еще раз напомним, что Минцифры не запрещает, но и не одобряет использование VPN-сервисов.

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Мероприятия

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