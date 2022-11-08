«Лаборатория Касперского» остановит работу своего VPN приложения в России

Резиденты ТОР на Дальнем Востоке и резиденты порта Владивосток (СПВ) 10 лет платят взносы по пониженному тарифу 7,6%. Отсчет этих 10 лет идет со дня получения статуса резидента, даже если в этой льготе у них пока нет нужды. Это исправят.