Санкции 2022

Сервисами VPN пользоваться можно, но Минцифры такое не одобряет

Власти не одобряют использование VPN - сервисов для обхода блокировки запрещенных сайтов, но наказывать за это не будут, сказал глава Минцифры Максут Шадаев.

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В интервью РБК он назвал такой подход «разумным компромиссом», поскольку те, кому нужно использовать VPN-сервисы, все равно будут ими пользоваться.

При этом, по сведению Минцифры, от запрещенных соцсетей отошло 80% аудитории из-за неудобства переключения на VPN.

После блокировки Facebook, Instagram (признаны в России экстремистскими организациями) и Twitter число скачиваний VPN-сервисов резко возросло. Часть этих сервисов вошли в топ-100 и топ-10 по частоте скачиваний на мобильные платформы.

Ранее Клерк рассказал можно ли законно пользоваться Инстаграмом с VPN после его блокировки.

 

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