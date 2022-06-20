Сервисами VPN пользоваться можно, но Минцифры такое не одобряет

В интервью РБК он назвал такой подход «разумным компромиссом», поскольку те, кому нужно использовать VPN-сервисы, все равно будут ими пользоваться.

При этом, по сведению Минцифры, от запрещенных соцсетей отошло 80% аудитории из-за неудобства переключения на VPN.

После блокировки Facebook, Instagram (признаны в России экстремистскими организациями) и Twitter число скачиваний VPN-сервисов резко возросло. Часть этих сервисов вошли в топ-100 и топ-10 по частоте скачиваний на мобильные платформы.

Ранее Клерк рассказал можно ли законно пользоваться Инстаграмом с VPN после его блокировки.