ЕНП (единый налоговый платеж)

💡 В 2023 году уведомлением по ЕНП может служить платежка с КБК, ОКТМО и статусом 33

С 2023 года все налоги будут идти на ЕНС в виде ЕНП. Но чтобы налоговики знали, что конкретно вы перечисляете, надо направлять им уведомления. Вместо уведомления может быть платежка. То есть, платить налоги можно будет практически по старым правилам.

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Эта норма будет работать только в 2023 году.

В 2024 году будут только уведомления.

Норма с платежкой прописана в п. 12 ст. 4 Федерального закона от 14.07.2022 № 263-ФЗ.

Там сказано, что в течение 2023 года уведомления об исчисленных суммах налогов могут представляться в ИФНС в виде распоряжений на перевод денежных средств в уплату платежей в бюджет. На основании этих платежек налоговики должны однозначно определить принадлежность денег (КБК), срок уплаты и иные реквизиты.

Использовать платежки вместо уведомлений можно при одном условии – ранее вы никогда не сдавали уведомления.

Как только вы отправите уведомление в ИФНС, ваше право применять платежки аннулируется.

Что должно быть в такой платежке, описано в проекте поправок в приказ Минфина № 107н (п. 7 правил заполнения платежек на налоги).

В такой платежке, которая одновременно будет уведомлением на уплату налогов, будет так:

  • ИНН компании или ИП;
  • КПП компании;
  • Плательщик = 0;
  • КБК (поле 104) = КБК налога, который уплачивается;
  • ОКТМО (поле 105) = ОКТМО, по которому платят налог;
  • Поля 106, 108, 109 = 0;
  • Налоговый период (поле 107) = зашифрованный период (КВ.01.2023, ГД.00.2023 и т.д.);
  • Статус плательщика = 33.

Если платить налоги на КБК ЕНП, то в платежке будет статус 34 и нули вместо ОКТМО и кода периода. Но тогда надо будет сдавать в ИФНС уведомления.

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