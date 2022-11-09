💡 В 2023 году уведомлением по ЕНП может служить платежка с КБК, ОКТМО и статусом 33

Эта норма будет работать только в 2023 году.

В 2024 году будут только уведомления.

Норма с платежкой прописана в п. 12 ст. 4 Федерального закона от 14.07.2022 № 263-ФЗ.

Там сказано, что в течение 2023 года уведомления об исчисленных суммах налогов могут представляться в ИФНС в виде распоряжений на перевод денежных средств в уплату платежей в бюджет. На основании этих платежек налоговики должны однозначно определить принадлежность денег (КБК), срок уплаты и иные реквизиты.

Использовать платежки вместо уведомлений можно при одном условии – ранее вы никогда не сдавали уведомления.

Как только вы отправите уведомление в ИФНС, ваше право применять платежки аннулируется.

Что должно быть в такой платежке, описано в проекте поправок в приказ Минфина № 107н (п. 7 правил заполнения платежек на налоги).

В такой платежке, которая одновременно будет уведомлением на уплату налогов, будет так:

ИНН компании или ИП;

КПП компании;

Плательщик = 0;

КБК (поле 104) = КБК налога, который уплачивается;

ОКТМО (поле 105) = ОКТМО, по которому платят налог;

Поля 106, 108, 109 = 0;

Налоговый период (поле 107) = зашифрованный период (КВ.01.2023, ГД.00.2023 и т.д.);

Статус плательщика = 33.

Если платить налоги на КБК ЕНП, то в платежке будет статус 34 и нули вместо ОКТМО и кода периода. Но тогда надо будет сдавать в ИФНС уведомления.

Про переход на ЕНП поговорим сегодня на вебинаре в 10:00 мск.