Детские пособия

С 2023 года универсальное детское пособие будет 13 900 рублей

13 900 рублей – это средний размер максимального универсального пособия, которое введут с 2023 года. Такую цифру озвучил глава Минтруда Антон Котяков на совещании с президентом.

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Размер пособия будет 50%, 75% или 100% прожиточного минимума. Все зависит от дохода семьи.

Для нового пособия будет переходный период. До достижения ребенком 3 лет семья сможет выбирать – получать старое пособие по старым правилам или новое универсальное.

Подробно о новом универсальном пособии читайте в нашей статье.

Оно заменит собой такие пособия:

  • для беременных;
  • по уходу за ребенком до 1,5 лет;
  • на ребенка до 3 лет;
  • на ребенка с 3 до 7 лет;
  • на ребенка с 8 до 17 лет.

Платить пособие будут платить за всех детей вне зависимости от очередности рождения.

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