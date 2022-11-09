С 2023 года универсальное детское пособие будет 13 900 рублей

Размер пособия будет 50%, 75% или 100% прожиточного минимума. Все зависит от дохода семьи.

Для нового пособия будет переходный период. До достижения ребенком 3 лет семья сможет выбирать – получать старое пособие по старым правилам или новое универсальное.

Подробно о новом универсальном пособии читайте в нашей статье.

Оно заменит собой такие пособия:

для беременных;

по уходу за ребенком до 1,5 лет;

на ребенка до 3 лет;

на ребенка с 3 до 7 лет;

на ребенка с 8 до 17 лет.

Платить пособие будут платить за всех детей вне зависимости от очередности рождения.