С 2023 года универсальное детское пособие будет 13 900 рублей

Размер пособия будет 50%, 75% или 100% прожиточного минимума. Все зависит от дохода семьи.
Для нового пособия будет переходный период. До достижения ребенком 3 лет семья сможет выбирать – получать старое пособие по старым правилам или новое универсальное.
Подробно о новом универсальном пособии читайте в нашей статье.
Оно заменит собой такие пособия:
- для беременных;
- по уходу за ребенком до 1,5 лет;
- на ребенка до 3 лет;
- на ребенка с 3 до 7 лет;
- на ребенка с 8 до 17 лет.
Платить пособие будут платить за всех детей вне зависимости от очередности рождения.