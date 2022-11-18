Регистрация и ликвидация бизнеса

🌾 В ЕГРИП внесут сведения об ИП-фермерах

Сейчас возможна регистрацию КФХ только в виде юрлица. Физлицо регистрируют как ИП и никаких данных в ЕГРИП о том, что он фермер, нет. Это изменят.

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Госдума приняла в первом чтении законопроект с поправками в закон о госрегистрации юрлиц и ИП.

Он был разработан в ноябре 2021 года. То есть, от внесения в Думу до первого чтения проекта прошел ровно год.

ФНС в письме от 15.04.2022 № ЕД-17-14/70@ обещала после принятия этого закона разработать бланки для госрегистрации, чтобы люди наконец-то опять смогли регистрироваться фермерами.

Раньше для этих целей применяли форму Р21002. Ее отменили с 25 ноября 2020 года.

Из-за этого у фермеров начались проблемы с получением льгот.

О планируемых поправках в закон о госрегистрации, которые содержатся в этом проекте, мы рассказывали в статье «Как хотят изменить процедуру открытия и закрытия бизнеса?».

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