Потребительское кредитование

Стало известно, на что сейчас берут потребительские кредиты в разных регионах России

Сбербанк представил небольшую статистику по кредитам. За 10 месяцев 2022 года банк выдал потребительских кредитов на 1,6 трлн руб.

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Чаще всего деньги тратят на ремонт жилья или покупку автомобиля.

Для этого оформляют потребкредит на любые цели. Заемщики в основном – это жители столичного региона, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Кемеровской и Ростовской областей, сообщает пресс-служба Сбера.

Средний возраст заемщиков – 39 лет.

Кредит обычно берут на 3-4 года.

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Отпускные

Удержание лишних отпускных из зарплаты проводят или по дебету 70 счета, или по кредиту, но с минусом. Опрос

Иногда сотрудники берут отпуск авансом, за рабочий год, который еще не закончился. При увольнении встает вопрос об удержании лишних денег. Бухгалтеры подходят к этому вопросу по-разному. А как делаете вы?

Повышение квалификации

Банкротство физических лиц

Банкротство физических лиц: топ-6 мифов о процедуре

Иногда банкротство физических лиц – это единственный выход в решении проблемы с долгами. Вокруг этой процедуры собралось немало ложных представлений и вымыслов. Расскажем всю правду о банкротстве физлиц и развеем мифы.

Банкротство физических лиц: топ-6 мифов о процедуре

Мероприятия

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ЕНП (единый налоговый платеж)

💡 В 2023 году уведомлением по ЕНП может служить платежка с КБК, ОКТМО и статусом 33

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Зарплата

В ближайшие три года МРОТ превысит прожиточный минимум на 10%. А потом – на 30%

МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного гражданина. В 2021 году МРОТ впервые стал выше ПМ. Эта тенденция продолжится, сказал глава Минтруда Антон Котяков на совещании с президентом.

НДФЛ

😨 Переходный период с разными базами для НДФЛ 15 % действует только для налоговых агентов. Людей это от налога не спасет

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