Стало известно, на что сейчас берут потребительские кредиты в разных регионах России

Чаще всего деньги тратят на ремонт жилья или покупку автомобиля.

Для этого оформляют потребкредит на любые цели. Заемщики в основном – это жители столичного региона, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Кемеровской и Ростовской областей, сообщает пресс-служба Сбера.

Средний возраст заемщиков – 39 лет.

Кредит обычно берут на 3-4 года.

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