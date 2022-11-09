Изменилась декларация по НДПИ

Ее утвердили приказом ФНС от 20.09.2022 № ЕД-7-3/854@.

Изменения такие: дополнены поля для значений коэффициентов и показателей, необходимых при расчете налога;

расширен перечень кодов видов добытых полезных ископаемых, оснований налогообложения и налоговых вычетов.

Кстати, в НК внесли поправки по НДПИ, но они не учтены в форме декларации, которую применяют сейчас.

С 01.09.2022г. согласно подпункту 10 пункта 2 статьи 337 НК добытым полезным ископаемым в целях НДПИ признается:

камень строительный (за исключением камня строительного, предназначенного для получения щебня),

(за исключением камня строительного, предназначенного для получения щебня), щебень – в случаях, когда техническим проектом предусмотрено получение из добытого минерального сырья продукции, соответствующей ГОСТу «щебень».

В целях определения количества добытого щебня определяется все количество добытого сырья, независимо от его физического состояния и фракции.

Налоговики пояснили, что в разделе 5 декларации по НДПИ за периоды с 01.09.2022 при добыче щебня по строке 010 код вида добытых полезных ископаемых надо указывать 10017.