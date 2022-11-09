Люди ждут новогодние распродажи и уже копят на них деньги

28% россиян собираются закупиться в «черную пятницу», а 25% – 11 ноября, показал опрос Platgorma.
Каждый десятый житель совершает покупки в каждый из периодов распродаж.
Самой популярной категорией для покупок стала одежда и обувь (29%), бытовая техника (23%), смартфоны (22%), товары для дома (20%).
В 2021 году лидерами по продажам в распродажи была бытовая техника.
Покупатели планируют потратить на сезонные распродажи столько же, сколько и в прошлом году.
Четверть опрошенных планируют потратить от 10 до 20 тыс. руб., и только 4% готовы потратить более 100 тыс. руб.
На «Клерке» тоже стартовала распродажа онлайн-курсов и вебинаров с максимальной скидкой до 70%.