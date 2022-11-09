Экономика России

В сентябре собрали почти в половину меньше налогов по сравнению с мартом

Всего в сентябре налоговые сборы составили 2,4 трлн руб., что в 1,7 раза меньше мартовского показателя.

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Из-за высоких цен на нефть и газ налоговые поступления весной были очень высокими, сообщает «Ъ».

В сентябре объем налоговых поступлений сократился на 41,4%.

Однако показатель сопоставим с показателем сентября 2021 года.

Тем не менее во многих регионах налоговые сборы выросли.

В Санкт-Петербурге, например +29,6 млрд руб., в Москве + 27,1 млрд руб., на Сахалине + 23,7 млрд руб.

Снизились темпы сборов в ХМАО, Челябинской области, Татарстане, Тюменской, Белгородской, Калининградской и Курской областях.

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