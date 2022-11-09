В сентябре собрали почти в половину меньше налогов по сравнению с мартом

Из-за высоких цен на нефть и газ налоговые поступления весной были очень высокими, сообщает «Ъ».
В сентябре объем налоговых поступлений сократился на 41,4%.
Однако показатель сопоставим с показателем сентября 2021 года.
Тем не менее во многих регионах налоговые сборы выросли.
В Санкт-Петербурге, например +29,6 млрд руб., в Москве + 27,1 млрд руб., на Сахалине + 23,7 млрд руб.
Снизились темпы сборов в ХМАО, Челябинской области, Татарстане, Тюменской, Белгородской, Калининградской и Курской областях.