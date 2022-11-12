Пенсии

Пенсионерам напоминают, за счет чего можно увеличить свою пенсию

Сейчас в России функционирует семь надбавок для пенсионеров.

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Об этом напомнил ФСС в своих социальных сетях.

Доплата до прожиточного минимума – для неработающих пенсионеров;

Ежемесячная денежная выплата – для ветеранов, инвалидов, лиц, пострадавшим от радиации, Героям России, СССР и Героям Соцтруда, а также несовершеннолетним узникам фашизма;

Доплата к пенсии за иждивенца – помощь пенсионерам, которые содержат нетрудоспособных лиц;

«Сельские надбавки» - если вы 30 лет проработали в сельской местности, то можете рассчитывать на надбавку в 25%;

Перерасчет пенсии после 80 лет – пенсия по старости после 80 лет увеличится на 100%;

Доплата за «северный» стаж – положена всем, кто проработал 15 лет в районах Крайнего Севера или не менее 20 лет в местностях, приравненных к ним;

Дополнительное материальное обеспечение – за особые заслуги (Герои России и СССР, Герои труда, лауреаты государственных премий, чемпионы Олимпийских игр).

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