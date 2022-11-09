Больше многодетных отцов оградят от частичной мобилизации

Проект вносит поправки в статью 18 Федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».
Сейчас отсрочка от призыва в рамках частичной мобилизации предоставляется:
- Имеющим на иждивении четырех и более детей до 16 лет;
- воспитывающим без матери одного и более ребенка в возрасте 16 лет;
- женщинам, имеющим на иждивении одного ребенка и более в возрасте до 16 лет;
- беременным женщинам, если срок беременности составляет не менее 22 недель;
- Мужчинам с женой, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и вдобавок имеющим на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет.
Напомним, что мобилизацию Президент закрыл на словах, официально никаких указов он не подписывал.