Мобилизация

Больше многодетных отцов оградят от частичной мобилизации

Сейчас закон ограничивает призыв многодетных отцов детей до 16 лет. В Государственную думу внесли законопроект, который предлагает предоставить отсрочку от частичной мобилизации для отцов четырех детей до 18 лет.

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Проект вносит поправки в статью 18 Федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».

Сейчас отсрочка от призыва в рамках частичной мобилизации предоставляется:

  • Имеющим на иждивении четырех и более детей до 16 лет;
  • воспитывающим без матери одного и более ребенка в возрасте 16 лет;
  • женщинам, имеющим на иждивении одного ребенка и более в возрасте до 16 лет;
  • беременным женщинам, если срок беременности составляет не менее 22 недель;
  • Мужчинам с женой, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и вдобавок имеющим на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет.

Напомним, что мобилизацию Президент закрыл на словах, официально никаких указов он не подписывал.

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