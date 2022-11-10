🔥 У добровольцев будет статус ветерана боевых действий. А с ним самые разные льготы и повышенная пенсия

Государственная дума приняла в третьем чтении закон о предоставлении статуса ветерана боевых действий добровольцам, участвующим в спецоперации на Украине.
Если доброволец получит ранения или увечья, он получит статус инвалида боевых действий.
26 марта Владимир Путин подписал закон о признании ветеранами участников боевых действий на Украине. Летом такой статус получили врачи и гражданский персонал армии, сотрудники ФСБ, участвующие в военной операции.
Для ветеранов боевых действий:
- на 32% увеличивается сумма пенсий;
- есть налоговые льготы;
- есть льготы на общественный транспорт, ЖКХ и госпошлины;
- дают право претендовать на улучшение жилищных условий, лечение в санатории и поступление в вузы на льготных условиях.
Напомним, что по мобилизации планировали призвать 300 тыс. человек. А итоговая цифра, которую озвучил Президент, объявляя о закрытии кампании, – 318 тыс. человек. План перевыполнили за счет добровольцев.