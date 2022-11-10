Мобилизация

🔥 У добровольцев будет статус ветерана боевых действий. А с ним самые разные льготы и повышенная пенсия

Добровольцы и члены их семей, как и военнослужащие РФ, будут пользоваться установленными законом льготами и мерами социальной поддержки.

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Государственная дума приняла в третьем чтении закон о предоставлении статуса ветерана боевых действий добровольцам, участвующим в спецоперации на Украине.

Если доброволец получит ранения или увечья, он получит статус инвалида боевых действий.

26 марта Владимир Путин подписал закон о признании ветеранами участников боевых действий на Украине. Летом такой статус получили врачи и гражданский персонал армии, сотрудники ФСБ, участвующие в военной операции.

Для ветеранов боевых действий:

  • на 32% увеличивается сумма пенсий;
  • есть налоговые льготы;
  • есть льготы на общественный транспорт, ЖКХ и госпошлины;
  • дают право претендовать на улучшение жилищных условий, лечение в санатории и поступление в вузы на льготных условиях.

Напомним, что по мобилизации планировали призвать 300 тыс. человек. А итоговая цифра, которую озвучил Президент, объявляя о закрытии кампании, – 318 тыс. человек. План перевыполнили за счет добровольцев.

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