❗ Предельная база по взносам будет расти в 2,3 раза быстрее, чем зарплата

Госдума приняла законопроект с поправками в НК сразу во втором и третьем чтениях.

Предельную базу с 2023 года будут считать так: средняя зарплата по России х 12×2,3.

То есть предельная база всегда будет в 2,3 раза больше средней зарплаты по стране.

Например, на 2023 год спрогнозировали среднюю зарплату в 69 452 руб.

Поэтому на 2023 год расчет базы такой: 69 452 × 12 × 2,3 = 1 916 875 рублей, с учетом округления 1 917 000 руб.

Именно такое значение предусмотрено проектом, который разработал Минфин.