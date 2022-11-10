Потребительское кредитование

За жесткие угрозы коллекторов будут штрафовать на 500 тыс. рублей и даже сажать

Ситуаций, когда коллекторы требуют от граждан вернуть долг, угрожая насилием, станет меньше. По крайней мере теперь за угрозами последует уголовная ответственность.

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Штраф от 300 до 500 тыс. рублей, принудительные работы сроком до пяти лет, лишение свободы до пяти лет – Госдума приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за незаконную деятельность коллекторов.

Те же деяния, совершенные организованной группой, будут наказывать тюремным сроком до 10 лет.

Требовать вернуть долг, угрожая увечьями, поджогом дома или машины, шантажировать личной информацией, коллекторам запрещено.

Сейчас им грозит административка, но до 30 тыс. жалоб на коллекторов ФССП получает ежегодно. Поэтому вскоре наказывать будут по УК.

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