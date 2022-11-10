Пенсии

Пенсионеров-сотрудников СОНКО хотят освободить от взносов на ОПС и вернуть им индексацию пенсии

Из числа застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию хотят исключить пенсионеров, которые работают в социально ориентированных НКО.

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Законопроект с такой нормой внесен в Госдуму.

Таким образом, за них не надо будет платить страховые взносы на ОПС.

И главное, эти люди получат право на индексацию пенсий, так как будут считаться неработающими пенсионерами.

Авторы проекта – депутаты от ЛДПР.

В пояснительной записке говорится, что сейчас у работающих пенсионеров двойное ограничение:

  • им не индексируют пенсии с 1 января;
  • им повышают пенсии с 1 августа только в пределах 3 баллов, хотя взносы за них платят «по полной программе».

Поэтому депутаты предложили индексировать пенсии сотрудникам СОНКО. Но при этом они утратят право на перерасчет пенсии в августе. Кстати, в августе 2022 года максимальное повышение составило 354 рубля.

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