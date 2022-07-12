С 1 августа у работающих пенсионеров вырастет пенсия. Рассказываем, на сколько

Работающим пенсионерам пенсии в январе (а в этом году еще и в июне) не индексируют. Зато каждый год 1 августа им делают перерасчет. Рассмотрим на примерах, какое повышение ждет пенсионеров в этом году.

Кому положен перерасчет

Прибавку в августе получают те, кто в прошлом году работал и за кого работодатель платил взносы.

Если вы работаете в компании, которая платит взносы по пониженному тарифу, на ваших пенсионных баллах это отрицательно не скажется. Важен размер начисленной зарплаты, облагаемой взносами, а не сумма фактически начисленных взносов.

Кроме того, прибавка в августе будет и у индивидуальных предпринимателей, которые вели деятельность в прошлом году и платили фиксированные взносы.

Количество баллов

Формула расчета пенсионных баллов одинакова как для пенсионеров, так и для из молодых коллег.

ИПК = СВ / СВмз * 10

ИПК — индивидуальный пенсионный коэффициент (балл);

СВ — сумма взносов по индивидуальному тарифу (ваша зарплата за год * 16 %);

СВмакс — сумма взносов по индивидуальному тарифу с предельной базы (предельная база * 16 %).

То есть, ваши взносы на индивидуальном лицевом счете в ПФР (ИЛС) делят на 16% от предельной базы и умножают на 10.

Предельная база по взносам на ОПС в 2021 году — 1 465 000 руб.

16% от базы — 234 400 руб.

Имейте в виду, что не все взносы, которые уплачивал за вас работодатель (22%), попадут на ИЛС. Учитывают только индивидуальную часть тарифа — 16 %. Остальные 6% — это солидарная часть. Эти деньги идут на выплату фиксированной части пенсий и прочие аналогичные соцвыплаты.

По работающим пенсионерам есть один важный нюанс — у них есть порог по начисленным баллам.

Сколько бы они не заработали, какой бы большой зарплата у них не была, их потолок — 3 пенсионных балла в год.

ПФР пересчитывает вашу зарплату в пенсионные баллы, а потом баллы преобразуются в прибавку к пенсии.

У остальных работников также есть потолок по начисленным баллам — максимум 10. Но за них работодатель и платит 16% взносов только до предельной базы.

Таким образам, все уплаченные взносы (в части 16% от зарплаты) за молодых сотрудников учитываются на ИЛС и влияют на размер пенсии. А взносы за работающих пенсионеров влияют на их пенсию только частично. Все, что больше 3 баллов, просто сгорает.

3 балла дают взносы на ИЛС в сумме 70 320 руб. Их начислят, если ваша зарплата за 2021 год 439 500 руб., или 36 625 руб. в месяц.

Если вы зарабатываете больше, то часть уплаченных за вас взносов останется у государства.

Смотрите в нашей таблице, сколько баллов за 2021 год получат молодые сотрудники и пенсионеры

Размер зарплаты в 2021 году (в месяц) Пенсионные баллы молодых сотрудников Пенсионные баллы пенсионеров МРОТ в 2021 году 12 792 1,048 1,048 20 000 1,638 1,638 30 000 2,457 2,457 36 625 3 3 50 000 4,096 3 100 000 8,191 3 200 000 10 3

Кстати, с 2023 года зарплату будут по-новому пересчитывать в пенсионные баллы. Из-за объединения ПФР и ФСС будет единый тариф взносов и новая формула расчета баллов. Об этом читайте тут.

Стоимость баллов

Работающим пенсионерам урезают не только максимум по баллам, но и стоимость балла.

Она зафиксирована на уровне того года, когда пенсионер ушел на пенсию или временно увольнялся с работы.

Дело в том, что индексации работающим пенсионерам нет. А значит, и пенсионный балл для них стоит не столько, сколько он стоит сейчас (118,09 руб.). Стоимость балла для них заморожена.

Разморозка произойдет после увольнения. Причем после дальнейшего трудоустройства стоимость балла уже не уменьшится. Поэтому некоторые пенсионеры увольняются ненадолго, получают индексацию, а потом снова устраиваются на работу. Об этом мы рассказывали здесь и здесь.

Если вы вышли на пенсию в 2020 году, то 1 балл для вас будет стоить 93 рубля. А значит, максимальная прибавка составит 3×93 = 279 руб.

Если же вы вышли на пенсию в 2015 году и с тех пор все время работаете, то стоимость 1 балла для вас — 71,41 руб. Тогда максимальная прибавка составит 3×71,41 = 214,23 руб.

Если вы сейчас уже не работаете, то 1 балл для вас будет стоить 118,09 руб.

В таком случае максимальная прибавка к пенсии будет 3×118,09 = 354,27 руб.

354,27 — это максимальная прибавка к пенсии, которую получат пенсионеры, работавшие в 2021 году и неработающие в 2022 году.

Таким образом, если пенсионеры Иванов и Сидоров работают в одной компании, получают одинаковую зарплату.

Смотрите в нашей таблице, какая прибавка будет в зависимости от зарплаты и года, в котором зафиксирована стоимость балла.

Размер зарплаты в 2021 году (в месяц) баллы Размер прибавки к пенсии 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 МРОТ 12 792 1,048 74,84 77,83 79,63 85,39 91,43 97,46 103,61 123,76 20 000 1,638 116,97 121,65 128,71 133,48 142,90 152,33 161,93 193,43 30 000 2,457 175,45 182,48 193,07 200,22 214,35 228,50 242,90 290,15 36 625 3 214,23 222,81 235,74 244,47 261,72 279,00 296,58 354,27 50 000 3 214,23 222,81 235,74 244,47 261,72 279,00 296,58 354,27 100 000 3 214,23 222,81 235,74 244,47 261,72 279,00 296,58 354,27 200 000 3 214,23 222,81 235,74 244,47 261,72 279,00 296,58 354,27

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Что хотят поменять

Кстати, в апреле 2022 года в Госдуму внесен законопроект № 109561-8, который отменяет отграничение в 3 балла для перерасчета пенсии работающих пенсионеров.

Автор проекта — депутат Оксана Дмитриева. По ее задумке, работающим пенсионерам должны пересчитать добавку к пенсии с 2015 года.

Но Дума вернула проект его автору, потому что у них в работе уже есть аналогичный проект от ЛДПР — № 1122498-7.

Этот проект от ЛДПР был внесен в марте 2021 года. Первого чтения в Госдуме еще не было, но комитет ГД по труду и соцполитике рекомендовал отклонить его.