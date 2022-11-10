Бывшим заключенным будет проще трудоустроиться. И восстановить свое положение в обществе

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который предусматривает меры по ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации для вышедших на свободу людей.

Поправки позволят бывшим заключенным адаптироваться в обществе, восстановить социально-полезные связи и устроиться на нормальную работу.

На данной стадии предполагается, что ФСИН будет вести единый реестр лиц из программы пробации и учет.

Пробация – это форма условного осуждения, при котором человека без лишения свободы временно помещают под надзор специальных органов.

В Башкортостане, Архангельской, Кировской, Ленинградской, Омской и Тюменской областях уже приняты меры по пробации осужденных.

В конце января 2022 года министр юстиции Константин Чуйченко предложил создать систему пробации, по которой заключенные могли бы получать образование и пользоваться социальными и медицинским услугам.