Социальная поддержка

Бывшим заключенным будет проще трудоустроиться. И восстановить свое положение в обществе

В стране систематизируют и установят единые принципы соцадаптации бывших заключенных, чтобы они после освобождения не теряли социальные связи, получали образование и другие значимые услуги.

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Правительство внесло в Госдуму законопроект, который предусматривает меры по ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации для вышедших на свободу людей.

Поправки позволят бывшим заключенным адаптироваться в обществе, восстановить социально-полезные связи и устроиться на нормальную работу.

На данной стадии предполагается, что ФСИН будет вести единый реестр лиц из программы пробации и учет.

Пробация – это форма условного осуждения, при котором человека без лишения свободы временно помещают под надзор специальных органов.

В Башкортостане, Архангельской, Кировской, Ленинградской, Омской и Тюменской областях уже приняты меры по пробации осужденных.

В конце января 2022 года министр юстиции Константин Чуйченко предложил создать систему пробации, по которой заключенные могли бы получать образование и пользоваться социальными и медицинским услугам.

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Социальная поддержка

Бывшим заключенным будет проще трудоустроиться. И восстановить свое положение в обществе

В стране систематизируют и установят единые принципы соцадаптации бывших заключенных, чтобы они после освобождения не теряли социальные связи, получали образование и другие значимые услуги.

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