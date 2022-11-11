44-ФЗ

Заказчики по 44-ФЗ смогут быстрее находить и анализировать предварительные предложения

1 января 2023 года запустят агрегатор предварительных предложений поставщиков со всех электронных площадок в ГИС ЕИС.

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Заказчики при формировании извещения смогут в режиме реального времени увидеть все актуальные предложения поставщиков по соответствующему коду КТРУ с информацией о цене за единицу товара, количестве такого товара и сроке действия предложения в разрезе региона поставки.

Это позволит:

  • сократить время заказчиков на поиск;
  • ускорить анализ предварительных предложений;
  • уменьшить количество несостоявшихся закупок из-за отсутствия предложений от поставщиков.

К тому же сейчас заказчики все делают вручную на каждой электронной площадке.

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