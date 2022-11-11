Заказчики по 44-ФЗ смогут быстрее находить и анализировать предварительные предложения

Заказчики при формировании извещения смогут в режиме реального времени увидеть все актуальные предложения поставщиков по соответствующему коду КТРУ с информацией о цене за единицу товара, количестве такого товара и сроке действия предложения в разрезе региона поставки.

Это позволит:

сократить время заказчиков на поиск;

ускорить анализ предварительных предложений;

уменьшить количество несостоявшихся закупок из-за отсутствия предложений от поставщиков.

К тому же сейчас заказчики все делают вручную на каждой электронной площадке.