Заказчики по 44-ФЗ смогут быстрее находить и анализировать предварительные предложения

Заказчики при формировании извещения смогут в режиме реального времени увидеть все актуальные предложения поставщиков по соответствующему коду КТРУ с информацией о цене за единицу товара, количестве такого товара и сроке действия предложения в разрезе региона поставки.
Это позволит:
- сократить время заказчиков на поиск;
- ускорить анализ предварительных предложений;
- уменьшить количество несостоявшихся закупок из-за отсутствия предложений от поставщиков.
К тому же сейчас заказчики все делают вручную на каждой электронной площадке.