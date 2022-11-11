Семьи мобилизованных тоже имеют право на санаторно-курортное лечение

Путевка предоставляется один раз в год, сообщает Telegram-канал «Объясняем.рф».
За путевкой может обратиться любой член семьи военнослужащего.
К членам семьи относятся:
- супруга;
- несовершеннолетние дети;
- дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до 18 лет;
- дети до 23 лет, очно обучающиеся в образовательных организациях;
- лица, находящиеся на иждивении военнослужащих.
Путевки будут предоставлены по себестоимости.
Чтобы получить путевку, нужно направить в санаторно-курортную организацию заявление и медицинскую справку (по форме 070/у) на каждого члена семьи.