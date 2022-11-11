Мобилизация

Семьи мобилизованных тоже имеют право на санаторно-курортное лечение

Путевки на санаторно-курортное лечение и отдых в здравницах Минобороны могут получить как мобилизованные граждане, так и члены их семей.

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Путевка предоставляется один раз в год, сообщает Telegram-канал «Объясняем.рф».

За путевкой может обратиться любой член семьи военнослужащего.

К членам семьи относятся:

  • супруга;
  • несовершеннолетние дети;
  • дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до 18 лет;
  • дети до 23 лет, очно обучающиеся в образовательных организациях;
  • лица, находящиеся на иждивении военнослужащих.

Путевки будут предоставлены по себестоимости.

Чтобы получить путевку, нужно направить в санаторно-курортную организацию заявление и медицинскую справку (по форме 070/у) на каждого члена семьи.

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